Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей. Например, на Закарпатье таких укрупненных районов будет 5 (раньше было 13). Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше не было. Похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии, отметил писатель Андрей Любка на сайте Радио Свобода.

Он напомнил, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ездил с рабочим визитом в Венгрию. Эта поездка была довольно странной, даже пресс-служба МИД отмечала ее исключительный формат: «Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба осуществит визит автомобилем, преодолев тысячи километров из Киева в Будапешт». Что такого важного было в повестке дня, что министр срочно поехал в Будапешт на авто?

Любка предполагает, что Кулеба и Сийярто готовили будущую встречу Орбана и Зеленского, поэтому для придания этому процессу динамики согласовали первые компромиссные шаги.

«Геополитический конфликт Украины с Венгрией продолжается уже несколько лет, он стал контрпродуктивным для обеих стран. Похоже, что киевские власти решили пойти на уступки Венгрии, чтобы продемонстрировать хоть какую-то «победу» на внешнеполитическом фронте», - считает он.

На это указывает проект Минрегиона по укрупнению регионов на Закарпатье - теперь в нем появился Береговский район. Большинство населения в этом районе будет венгерским, а проходит он фактически над границей с Венгрией.

«Венгры десятилетиями просили, торговались и требовали создания отдельной венгерской административной единицы на Закарпатье, пропагандировали признание культурной автономии, выступали за появление особого «венгерского избирательного округа» на выборах в Верховную Раду. Ни одна украинская власть (даже Януковича!) На такие уступки не шла, осознавая все потенциальные угрозы для стабильности региона и национальной безопасности», - отмечает писатель.

В проектах децентрализации эксперты отмечали, что укрупнять районы по этническому признаку – большая ошибка. И, например, Береговский район предлагали объединить с Иршавским или Мукачевским, то есть включить населенные пункты с украинским населением. К сожалению, позиция экспертов была отклонена в угоду геополитическим торгам Зеленского.

По мнению эксперта, появление отдельных «этнических» районов может запустить процесс создания таких административных единиц по всей Украине.

Как сообщал ForUm, 20 мая парламент Болгарии принял заявление с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим.