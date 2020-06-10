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По факту нарушения карантина президентом Владимиром Зеленским и чиновниками ОП
полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе, сообщает пресс-служба МВД.

Вопреки карантинным ограничением по деятельности кафе (кроме террас), владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей.

В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе – президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда.

Напомним, нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан - от 17  до 34 тыс. гривен.

3 июня несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко присутствовал при этом. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов.

«Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили», - заявил Зеленский.
ForUm

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