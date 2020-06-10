В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских.

В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ, сообщает пресс-служба облглавка.

Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что готовится разбойное нападение на частный дом местного жителя. Во время ее отработки информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний гражданин другой страны в 2010 году был приговорен к 11-ти годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в том числе и разбойного нападения.

Во время следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности – разбойного нападения на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.

Задержание нападающего проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Силовики устроили засаду в доме местного жителя.

Ночью, с 9 на 10 июня, нападающий проник в дом через окно подвального помещения. Когда он услышал фразу: «Работает полиция», сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие: правонарушитель получил ранения бедра.

Сейчас полицейских с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленник с ранением бедра госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.