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ГБР специально инспирировало так называемое «дело о картинах», чтобы под ее прикрытием вручить пятому президенту Петру Порошенко незаконное подозрение, заявил адвокат Илья Новиков.

«Допрос не состоялся, потому что такого плана – осуществлять допрос – не было вообще. На самом деле был план попробовать вручить Порошенко сообщение о подозрении. И как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора, кстати, не представив полномочия. Ибо только госпожа Венедиктова уполномоченна согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях. И попытался вручить сообщение. Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком», - отметил Новиков.

Дело, о котором идет речь, – о назначении господина Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

«Это абсурд. Бывший генпрокурор Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш», - отмечает адвокат Порошенко.

«У Венедиктов ушли почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает - я уверен, - что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности», - убежден Новиков.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины и других.

В апреле 2019 Порошенко уволил Семочко. 
ForUm

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