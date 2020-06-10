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10 июня в 3:09 в Одессе по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели всех жителей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждена газовая труба. Место повреждения не обнаружено.

Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

Развернут штаб по ликвидации аварии.  

Напомним, 18 мая в Одессе по ул. Торговой, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. 
ForUm

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