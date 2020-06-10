также в разделеОбщество
В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной по сбитому самолету МАУ 12
НАБУ: На е-билетах на «Бориспольский экспресс» растратили более 10 миллионов 21
Следствие по делу MH17 собрало доказательства участия РФ в войне на Донбассе 34
Суд отклонил апелляцию Кабмина по делу о депозитах офшоров Суркисов в Приватбанке 17
Посольство Украины упрекнуло Данон за рекламу с Пореченковым 50
Кабмин выделил МВД 2,7 миллиарда на «карантинные» доплаты 20
Открытие КПВВ: Боевики за 2 часа не пропустили ни одного человека 32
МВД: Зеленский, Ермак и Ляшко нарушили карантин, материалы передадут в суд 39
Данон в Украине сделал заявление о скандальной рекламе с Пореченковым 45
В диссертации Портнова нашли новый плагиат 34
ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении 65
Зеленский поехал на Черниговщину 35
ГБР: Порошенко отказывается от допроса и пытается покинуть здание 168
Ермак поручил найти «туристические магниты» в каждой области 15
В Украине открывают заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению 44
Без привода: Порошенко пришел на допрос в ГБР 56
Еще один детсад под Киевом закрывают на карантин 30
КПВВ на Донбассе возобновляют работу: очередь собирается с 6 утра 118

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», - информируют в бюро.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

«Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого Президента Украины, склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)», - заявили в ГБР.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
40
Теги