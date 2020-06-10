Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», - информируют в бюро.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

«Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого Президента Украины, склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)», - заявили в ГБР.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.