Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

Зеленский уволил из-за отсутствия результатов председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко.

НАК «Нафтогаз Украины» ищет европейскую компанию, которая согласится транспортировать российский газ от украинско-российской границы и продавать голубое топливо, в частности, Украине.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.

26 декабря команды НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» встретятся для окончательного согласования условий договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Кабмин запустил сервис check.gov.ua, с помощью которого квитанции можно будет проверять в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

После встречи с Зеленским сети АЗС снизили цены на бензин.

Кабинет Министров усовершенствовал процедуры пересечения границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей.

Постоянным представителем Украины при Совете Европы назначен Борис Тарасюк.

Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен троих бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО.

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.