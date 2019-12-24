Кабмин запустил сервис check.gov.ua, с помощью которого квитанции можно будет проверять в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени», - написал он в Facebook.
«Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение», - отметил Дубилет.
Как работает сервис:
1. Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.
2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.
Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги.
Несколько важных комментариев.
- Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.
- В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг.
- В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы. Будем здесь работать вместе с Минцифрой.
- Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.
- Приглашаю частный бизнес также начать пользоваться этим сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции.
«Кстати, с момента идеи до момента запуска сервиса прошло чуть больше месяца», - резюмировал министр.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время