Кабмин запустил сервис check.gov.ua, с помощью которого квитанции можно будет проверять в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени», - написал он в Facebook.

«Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию ​​из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение», - отметил Дубилет.

Как работает сервис:

1. Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.

2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги.

Несколько важных комментариев.

- Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

- В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг.

- В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы. Будем здесь работать вместе с Минцифрой.

- Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

- Приглашаю частный бизнес также начать пользоваться этим сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции.

«Кстати, с момента идеи до момента запуска сервиса прошло чуть больше месяца», - резюмировал министр.