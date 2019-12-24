Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко. Заседания суда транслировал 112 Украина.

Суд принял решение оставить в силе решение суда, которым Кузьменко будет находиться под стражей до 8 февраля 2020 года.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош не смог сдержать слез после оглашения решения суда.

Он в очень эмоциональной форме задавал судьям вопросы вроде: «Ну что вы за люди?» и «Что с вами не так, чтобы держать людей в тюрьме?».

В зале суда скандировали: «Ганьба».

Как пишет Украинская правда,защита Кузьменко просила допросить свидетелей: бывшего мужа, гражданского мужа, мать, военного «Марта», который фигурировал на записях разговоров, обнародованных следствием, и главного врача. Суд заслушал только врача и экс-мужа.

Адвокат Владислав Добош продемонстрировал суду собственные доказательства, которые, по его словам, свидетельствуют о непричастности Кузьменко к убийству.

В частности, по словам защиты, волонтер познакомилась с другим подозреваемым, Андреем Антоненко, только в начале 2016 года, и до убийства Шеремета они встречались всего два раза. Кроме того, накануне убийства Кузьменко проводила время с семьей, что якобы делает невозможным подготовку к преступлению.

Около 3 десятков волонтеров и добровольцев, а также нардепы от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, депутат от «Слуги народа» Виктория Вагнер, экс-нардепы Оксана Корчинская и Виталий Куприй просили взять Кузьменко на поруки – всего 56 человек.

В свою очередь, прокурор сказал, что Кузьменко нельзя отпускать из-под стражи. Женщина якобы может совершить новое преступление – в подтверждение этого прокурор вспомнил записи разговоров, на которых Кузьменко говорила, что надо обстрелять Киев из градов.

Также, по мнению прокуроров, подозреваемая может скрываться и уничтожить доказательства. В частности, следствие до сих пор не нашло взрывчатое вещество из мины, корпус которой хранился дома у другого подозреваемого, Андрея Антоненко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.

23 декабря Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию защиты Андрея Антоненко на арест.