Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить из-за отсутствия результатов председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Не потому, что они неопытные или нечистые на руку люди, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата. Поэтому хочу поблагодарить председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и председателя Львовской ОГА Маркияна Мальскиого», - заявил он во время заседания Совета развития общин и территорий.

Зеленский отметил, что в Украине – сложная ситуация с кадрами из-за маленьких зарплат у многих чиновников на местном уровне, в частности у председателей областных государственных администраций.

«Когда мы вас выбирали, то мы понимали, что это вызов. Понимаю, что кто-то из вас проработал четыре месяца, кто-то – три, кто-то только вошел в работу. Но мы говорили о том, что будем смотреть на вас. Понимаем, что никто из вас не берет взяток. Это очень важный момент. Но, кроме этого, нужны еще конкретные результаты, потому что именно по результатам мы можем оценивать работу», - подчеркнул президент.

Как сообщал ForUm, Зеленский назначил Мальского председателем Львовской и Богдаренко – Закарпатской ОГА 5 июля.