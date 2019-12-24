Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Тарасюк работал дипломатом с 1975 года, пройдя путь от атташе МИД УССР до министра иностранных дел Украины. Эту должность он занимал дважды - в 1998-2000 годах и 2005-2006 годах.

Был депутатом Верховной Рады пяти созывов. Во время VIII созыва занимал должность председателя комитета по иностранным делам, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

В 2003-2012 годах возглавлял партию «Народный рух Украины», сейчас является членом политсовета «Батькивщины».

1 января 2020 года Тарасюку исполняется 71 год.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Зеленский уволил Кулебу 4 сентября.