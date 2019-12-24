также в разделеОбщество
СБУ блокировала схему получения гражданами РФ паспортов стран ЕС 18
Закон о предоставлении статуса УБД добровольцам опубликован в официальной прессе 13
Офис генпрокурора заработает со 2 января 19
Эксперт: В афере «Укрбуда» виновато государство и городские власти 21
В Одессу прибыл американский ракетный эсминец 23
Экс-заместительницу главы ГМС взяли под ночной домашний арест 21
СБУ разоблачила мэра Коростышев на служебной халатности 23
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды на западе Украины 25
В РФ разбился истребитель пятого поколения 148
Экс-руководству «Дельта Банк» объявили подозрения в хищении 4,4 миллиарда 22
23 декабря. Картина дня 82
Дело об убийстве 5-летнего Тлявова направили в суд 15
СМИ: Бывших беркутовцев из дела Майдана готовят на обмен 42
Дробович: Проспект в Харькове не может носить имя Жукова 41
Глава УИНП назвал своей главной задачей борьбу с российскими мифами 16
Как в клинике «Добробут» помогают детям с ДЦП и эмоциональными расстройствами 30
ТКГ согласовала обмен пленными до конца года 32
В Украине обнаружили 4,3 миллиона гектаров незарегистрированных полей 24

Кабинет Министров усовершенствовал процедуры пересечения границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей, сообщает пресс-служба КМУ.

Так, в настоящее время для такой поездки дети нуждаются сопровождения обоих родителей и/или нотариально заверенного согласия второго родителя. Указанный порядок обычно применяется для выезда за границу и нецелесообразен в случае с пересечением границы с Крымом.

Решение правительства также предусматривает упрощение порядка въезда и выезда с территории Крымского полуострова детей, которые учатся на территории других регионов Украины. Так, дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ). Это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях.

В то же время в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги