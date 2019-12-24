Кабинет Министров усовершенствовал процедуры пересечения границы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей, сообщает пресс-служба КМУ.

Так, в настоящее время для такой поездки дети нуждаются сопровождения обоих родителей и/или нотариально заверенного согласия второго родителя. Указанный порядок обычно применяется для выезда за границу и нецелесообразен в случае с пересечением границы с Крымом.

Решение правительства также предусматривает упрощение порядка въезда и выезда с территории Крымского полуострова детей, которые учатся на территории других регионов Украины. Так, дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ). Это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях.

В то же время в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.