также в разделеЭкономика
После встречи с Зеленским сети АЗС снизили цены на бензин 33
Курс гривни обновил четырехлетний максимум 21
Поступления в сводный бюджет Украины увеличились на 16% 18
Медведев считает тариф на транзит газа через Украину «очень гуманным» 25
В Нафтогазе допустили, что РФ может не выполнить свои обещания по транзиту 201
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривни к доллару 38
Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 7,5% 31
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо 106
Нафтогаз будет вести переговоры с Газпромом для согласования условий транзита 29
Новогодний стол обойдется украинцам в 1620 гривен 30
В Украине планируют уменьшить налог на доходы физлиц 29
В РФ опровергли информацию о возобновлении прямых поставок газа в Украину 72
Все шахты «Львовугля» отключали от энергоснабжения 31
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» 75
Нацбанк за две недели приобрел почти миллиард долларов 32
В НБУ объяснили, почему замедлилась экономика Украины 49
Опубликован протокол газовых переговоров 74
В Нафтогазе прокомментировали санкции против «Северного потока-2» 51

НАК «Нафтогаз Украины» ищет европейскую компанию, которая согласится транспортировать российский газ от украинско-российской границы и продавать голубое топливо, в частности, Украине. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНИАН.

По его словам, из-за отсутствия такого посредника едва не сорвались переговоры.

В то же время Витренко надеется, что транспортера таки найдут. «Но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и Украине по цене, которая ниже европейской цены плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», – отметил он.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

74
Теги