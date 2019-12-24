НАК «Нафтогаз Украины» ищет европейскую компанию, которая согласится транспортировать российский газ от украинско-российской границы и продавать голубое топливо, в частности, Украине. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНИАН.



По его словам, из-за отсутствия такого посредника едва не сорвались переговоры.

В то же время Витренко надеется, что транспортера таки найдут. «Но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и Украине по цене, которая ниже европейской цены плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», – отметил он.



Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.