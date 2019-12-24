Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен троих бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО.

Как сообщает hromadske, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.

Напомним, ранее hromadske со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщило, что украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.

23 декабюря представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года.