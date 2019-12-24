26 декабря команды НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» встретятся для окончательного согласования условий договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», - написал он в Facebook.

Витренко подчеркнул, что общий вариант не означает, что «предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны». «Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины», - заверил он.

«Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров», - резюмировал чиновник.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.