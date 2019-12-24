также в разделеЭкономика
Кабмин собирается на экстренное заседание по газу 39
Оржель рассказал о «перемоге» в подписании контракта по транзиту 17
Абромавичус заявил, что получает 4,5 тысячи грн в месяц 15
Прибыль Нафтогаза увеличилась на 27% 13
Гончарук: Суммы в платежках за тепло должны уменьшиться на 30% 48
Электронные сигареты в Украине приравняют к обычным табачным изделиям 19
После встречи с Зеленским сети АЗС снизили цены на бензин 59
Нафтогаз ищет европейского посредника для транзита газа из РФ 82
Курс гривни обновил четырехлетний максимум 26
Поступления в сводный бюджет Украины увеличились на 16% 19
Медведев считает тариф на транзит газа через Украину «очень гуманным» 29
В Нафтогазе допустили, что РФ может не выполнить свои обещания по транзиту 252
Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривни к доллару 39
Падение промпроизводства в Украине ускорилось до 7,5% 31
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо 122
Нафтогаз будет вести переговоры с Газпромом для согласования условий транзита 29
Новогодний стол обойдется украинцам в 1620 гривен 31
В Украине планируют уменьшить налог на доходы физлиц 30

26 декабря команды НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» встретятся для окончательного согласования условий договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко. 

«26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», - написал он в Facebook.

Витренко подчеркнул, что общий вариант не означает, что «предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны». «Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины», - заверил он.

«Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров», - резюмировал чиновник.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги