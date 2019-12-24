В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.

Об этом в эфире hromadske заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — сказал он.

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».

«И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — отметил представитель Нафтогаза.

Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

«Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы, и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге», — резюмировал Витренко.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.