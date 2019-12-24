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Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%, сообщает пресс-служба КМУ.

Отмечается, что отныне теплопоставщики могут пересчитать платежки в соответствии с рыночной ценой на газ. По предварительным расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. От города к городу цифра может отличаться.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, все соответствующие инструменты для проведения перерасчета сегодня правительство предоставило местным властям.

«Только что на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность - на власти на местах», - отметил Гончарук.

Напомним, 27 ноября Кабинет Министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 грн за кубометр, которая будет действовать на протяжении всего отопительного сезона.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
ForUm

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