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24 декабря стоимость бензинов и ДТ на АЗС ANP/AVIAS снизилась на 1 грн/л, до А-92 – 25,95 грн/л, А-95 – 26,49 грн/л, ДТ – 27,00 грн/л. Стоимость бензина А-95 также снизилась до 27,45 грн/л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

В 10:40 по Киеву цены снизала также сеть АЗС Укрнафта/UKRNAFTA на 1 грн/л.

Кроме того, сеть АЗС ОККО/WOG снизила цены на 50 коп./л.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

Напомним, 5 декабря Антимонопольный комитет направил крупным сетям АЗС обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

В течение 1-12 декабря стоимость бензинов и ДТ на заправках в Украине снизилась на 20-80 коп./л.

В течение 18-19 декабря стоимость топлива на заправках снизилась еще на 10-40 коп./л.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо. 
ForUm

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