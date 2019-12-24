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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Указано, что закон возвращен в парламент с подписью от президента 24 декабря.

Как отметил директор ГБР Роман Труба, после вступления данного закона в силу, он его заместители уходят в отставку.  

«Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее, уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто - без всякой поддержки, меньше, чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган», – написал он в Telegram.

Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 3 декабря.
ForUm

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