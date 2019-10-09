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На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения там сил. Позже через блокпост пропустили ветеранов, волонтеров и добровольцев.

Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется разведение войск.

С отходом на мифические позиции 2016 года Украина теряет около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, заявил пятый президент Петр Порошенко.

Турция начала военную операцию «Родник мира» в Сирии.

В ответ с территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет, кроме того, сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере страны.

Кабинет Министров пока не планирует принимать меры для увеличения тарифов на отопление, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в национальный розыск, поскольку он не явился в Государственное бюро расследований для получения подозрения. 

Во время разведения сил на Донбассе в «серую зону» могут войти населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские военные,  заявил заместитель командующего штабом операции Объединенных сил (ООС) Богдан Бондарь

 В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эстония пока не будет принимать мигрантов, поскольку испытывает проблемы с иммигрантами из Украины. 

Кабинет Министров начал работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов. 

Генпрокуратура почти два года модерировала уголовное дело якобы в пользу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
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