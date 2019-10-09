также в разделеОбщество
НАБУ просят проверить, почему элементы украинских паспортов принадлежат эстонской компании 22
При разведении сил в «серую зону» могут попасть подконтрольные Украине территории 19
В Виннице суд арестовал американца, который воевал против боевиков на Донбассе 31
Загороднюк рассказал, на что хотят потратить оборонный бюджет 22
В Черкассах главу налоговой поймали на взятке 27
Парламент Нидерландов решил расследовать «роль Украины» в катастрофе MH17 124
8 октября. Картина дня 21
В Украину идет бабье лето 44
Хомчак: В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года 43
ГПУ начала расследовать хищение 85 миллионов на корветах для армии 24
СБУ вывела из ОРЛО важного свидетеля преступлений боевиков 139
Прокуратура отменила закрытие дела об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко 26
Суд продлил арест Грымчака 24
Добровольцы готовы занять позиции ВСУ в случае отвода войск 28
Золотарев: Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела 24
Насиров на 17 лет арендовал у таможни коттедж за 6,7 тысячи гривен 86
Воронченко: РФ солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских кораблей 93
Микитася выпустили из СИЗО под залог 27

Эстония пока не будет принимать мигрантов, поскольку испытывает проблемы с иммигрантами из Украины. Об этом заявил во вторник возглавляющий консервативную партию EKRE министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на состоявшейся в Люксембурге встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики, сообщает ERR.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад договорились о добровольной системе, по которой присоединившиеся к ней страны принимают ходатайствующего об убежище в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства, а затем либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения.

Хельме сообщил в интервью ERR, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

«Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи», - сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

«Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны», - отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

«Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д.», - пояснил он.

По словам Хельме, у Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

«У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западноафриканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит», - считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. «Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, т.е. EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет», - подчеркнул лидер консерваторов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1199 грн.
20
Теги