В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что мероприятие состоится на территории Kyiv Food Market на улице Московская, 8.

Президент намерен ответечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

В Офисе президента подчеркнули, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.