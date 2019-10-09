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Бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в национальный розыск, поскольку он не явился в Государственное бюро расследований для получения подозрения. Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает LIGA.net.

«По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, однако он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в нацрозыск», – отметил Труба.

Напомним, в августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

В сентябре ГБР заочно вручило подозрение Жеваго.

 
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