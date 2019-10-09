Во время разведения сил на Донбассе в «серую зону» могут войти населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские военные. Об этом заявил заместитель командующего штабом операции Объединенных сил (ООС) Богдан Бондарь, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что проект Донбасс.Реалии на днях получил из своих источников один из вариантов окончательного разведения войск на Донбассе, если оно все-таки состоится. По этому варианту, «серыми зонами» могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты, в демилитаризованную зону также войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованной будут Талаковка, Бердянское.

Комментируя эти информацию, Бондарь подтвердил, что такой вариант рассматривается. «Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются. Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в «нормандском формате», – подчеркнул он.

«Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось», – подытожил Бондарь.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.