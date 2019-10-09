также в разделеОбщество
В Эстонии отказались принимать мигрантов из-за «проблем с украинцами» 20
НАБУ просят проверить, почему элементы украинских паспортов принадлежат эстонской компании 22
В Виннице суд арестовал американца, который воевал против боевиков на Донбассе 31
Загороднюк рассказал, на что хотят потратить оборонный бюджет 22
В Черкассах главу налоговой поймали на взятке 27
Парламент Нидерландов решил расследовать «роль Украины» в катастрофе MH17 124
8 октября. Картина дня 21
В Украину идет бабье лето 44
Хомчак: В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года 43
ГПУ начала расследовать хищение 85 миллионов на корветах для армии 24
СБУ вывела из ОРЛО важного свидетеля преступлений боевиков 139
Прокуратура отменила закрытие дела об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко 26
Суд продлил арест Грымчака 24
Добровольцы готовы занять позиции ВСУ в случае отвода войск 28
Золотарев: Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела 24
Насиров на 17 лет арендовал у таможни коттедж за 6,7 тысячи гривен 86
Воронченко: РФ солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских кораблей 93
Микитася выпустили из СИЗО под залог 27

Во время разведения сил на Донбассе в «серую зону» могут войти населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские военные. Об этом заявил заместитель командующего штабом операции Объединенных сил (ООС) Богдан Бондарь, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что проект Донбасс.Реалии на днях получил из своих источников один из вариантов окончательного разведения войск на Донбассе, если оно все-таки состоится. По этому варианту, «серыми зонами» могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты, в демилитаризованную зону также войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованной будут Талаковка, Бердянское.

Комментируя эти информацию, Бондарь подтвердил, что такой вариант рассматривается. «Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются. Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в «нормандском формате», – подчеркнул он.

«Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось», – подытожил Бондарь.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
19
Теги