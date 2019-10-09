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Боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ во временно оккупированное Петровское, где планируется разведение войск, сообщает пресс-служба миссии. 

«На блокпосту к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км югу от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал патрулю миссии в проезде, объясняя это «безопасностью СММ», таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском», – говорится в сообщении.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

 
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