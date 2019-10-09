На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения там сил, сообщает Громадське.

Участники акции «Последний блокпост», которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропустили.

Добровольцы требовали пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.