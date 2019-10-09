также в разделеПроисшествия
В Ривном в райотделе застрелился полицейский 15
В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин 63
За сутки боевики совершили 17 обстрелов, потерь среди военных нет 19
На Херсонщине супругам судей сожгли дом 38
В ДТП под Николаевом погибли 2 офицера полиции 68
ООС: Боевики совершили 27 обстрелов, потерь нет 22
На Буковине будут судить военного, воткнувшего нож в спину начальнику 29
Крушение Ан-12: Версия о нехватке топлива не подтвердилась 67
Под Одессой сгорела яхта депутата 27
В Донецкой области на шахте произошел пожар, эвакуировали 212 горняков 83
Сутки в ООС: 25 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 43
На Буковине водитель экскаватора задавил своего напарника 25
В Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП 35
На Запорожье днем похитили студента 43
В Харькове скорая перевернулась после ДТП 21
Масштабный пожар охватил склады в Днепре 49
На Донбассе под обстрелом погиб украинский военнослужащий 47
Авария Ан-12: Пассажиров на борту задавило грузом 109

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотели проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения там сил, сообщает Громадське.

Участники акции «Последний блокпост», которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропустили.

Добровольцы требовали пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1196 грн.
130
Теги