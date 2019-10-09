Кабинет Министров начал работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек», – написал он.

По словам министра, планируется, что граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. «Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», – отметил Дубинет.

«Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы», – подчеркнул он.

«Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды», – сообщил министр.

«Если кто-то все же захочет «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать», – отметил он.

Дубилет выразил надежду, что принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически удастся уже в этом году.

Напомним, в сентябре Дубилет заявил, что планирует за 6-9 месяцев перевести все документы, касающиеся кадровых вопросов в правительстве, в электронный формат.