Через блокпост в Кременной на Луганщине пропустили ветеранов, волонтеров и добровольцев, которые едут в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил, сообщает Громадське.

Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции «Последний блокпост», в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых полицейский один раз выстрелил в воздух.

Из-за этого на блокпосту накопилась большая очередь. Однако впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна добровольцев движется в направлении Золотого.

До этого на место происшествия прибыл лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий, который находился в Золотом.

Розведення військ у Золотому: на блокпост у Кремінній на Луганщині прибув лідер «Національного корпусу» та колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький. Групу ветеранів і волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили — вони прямують до місця відведення сил pic.twitter.com/Ke5aPKBXph — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.