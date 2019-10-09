также в разделеОбщество
Труба рассказал, почему ГБР не открывает дела против Портнова 27
В Нидерландах назначили судей по делу MH17 27
ГБР объявило в розыск Жеваго 22
Труба: ГПУ два года моделировала уголовное дело в пользу Пашинского 35
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» требуют расследовать коррупционные действия Ткаченко в вопросе приватизации Одесской киностудии 50
НАПК направило в суд админпротоколы в отношении Маркаровой 21
Кабмин начал работу по отмене трудовых книжек 88
В Эстонии отказались принимать мигрантов из-за «проблем с украинцами» 38
НАБУ просят проверить, почему элементы украинских паспортов принадлежат эстонской компании 33
При разведении сил в «серую зону» могут попасть подконтрольные Украине территории 38
В Виннице суд арестовал американца, который воевал против боевиков на Донбассе 92
Загороднюк рассказал, на что хотят потратить оборонный бюджет 24
В Черкассах главу налоговой поймали на взятке 31
Парламент Нидерландов решил расследовать «роль Украины» в катастрофе MH17 144
8 октября. Картина дня 24
В Украину идет бабье лето 49
Хомчак: В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года 43
ГПУ начала расследовать хищение 85 миллионов на корветах для армии 24

Через блокпост в Кременной на Луганщине пропустили ветеранов, волонтеров и добровольцев, которые едут в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил, сообщает Громадське.

Ранее правоохранители отказывались пропускать участников акции «Последний блокпост», в результате чего между добровольцами и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых полицейский один раз выстрелил в воздух.

Из-за этого на блокпосту накопилась большая очередь. Однако впоследствии правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции. Сейчас колонна добровольцев движется в направлении Золотого.

До этого на место происшествия прибыл лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий, который находился в Золотом.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1196 грн.
205
Теги