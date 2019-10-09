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Кабинет Министров пока не планирует принимать меры для увеличения тарифов на отопление. Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.

«Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет», – отметил премьер.
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