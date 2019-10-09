Генпрокуратура почти два года модерировала уголовное дело якобы в пользу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает LIGA.net.

По его словам, ГБР расследует производство, которое было зарегистрировано 31 декабря 2016 года. Труба напомнил, что в тот день на автодороге произошел конфликт между гражданином, который толкал машину, и депутатом, который находился в другом авто.

«По результатам экспертиз установлено, что депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжкие телесные повреждения», - отметил Труба.

На первом этапе расследования - с момента конфликта и до начала февраля 2017 года - делом занимались следователи Васильковского отдела полиции и прокуратура Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опирается ГБР, собрана именно в этот период.

На втором этапе, с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года, «уголовное дело забрала Генпрокуратура, которая в течение всего времени модерировала его в пользу народного депутата», подчеркнул директор ГБР.

«Два с половиной года следователи Генпрокуратуры не расследовали уголовное производство, а дважды пытались закрыть его», - сказал он. Первый раз дело закрыли в 2017 году, по решению Печерского райсуда было возобновлено.

Во второй раз это дело было закрыто в марте 2019 года, через 20 дней после того как уголовное дело было передано для расследования в ГБР. Прокуроры не усматривали в действиях народного депутата нанесение другому лицу тяжких телесных повреждений, а потерпевший (по версии ГПУ) не был признан потерпевшим и не привлекался к следственному эксперименту.

При этом факт хулиганских действий по отношению народного депутата выделено в отдельное производство. По его словам, на нынешнем этапе расследование только в самом начале, проводятся допросы.

«Мы не исключаем, что будет изменена квалификация. В частности, следователи ГБР должны установить или опровергнуть тот факт, что народный депутат, выходя из автомобиля, держал в руках оружие», - сказал он.

Труба подчеркнул, что в случае доказательства вины Пашинскому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, и в этом случае может быть применена только одна мера пресечения - взятие под стражу.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.