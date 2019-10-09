С отходом на мифические позиции 2016 года Украина теряет около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, заявил пятый президент Петр Порошенко.

«Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это – последствия разведения войск по так называемой «формуле Штайнмайера». Проукраински настроенные местные жители - тоже в шоке. Они боятся расправы», - сказал он в видеообращении.

«Власти сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Простых решений – нет. Завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то должен был это признать», - сказал Порошенко.

Он предложил семь шагов, «которые стоит сейчас сделать, чтобы избежать российской ловушки».

«Настаивать на принципах «сначала - безопасность», «ничего не согласовано, пока все не согласовано» и «только через безопасность к выборам», - отметил пятый президент.

По его словам, «формула Штайнмайера» должна рассматриваться только как составляющая «дорожной карты» выполнения Минских договоренностей. Включая вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных милитаристских формирований, переход российско-украинской границы под наш контроль.

«Третий шаг – отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска», - подчеркнул Порошенко.

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы.

Также следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Временной контактной группы в Минске.

Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

«На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона», - резюмировал пятый президент.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.