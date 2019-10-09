Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции под названием «Родник мира» на севере Сирии

«Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион», - цитирует агентство заявление Эрдогана «Анадолу».

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия, пишет Интерфакс.

Ранее МИД Сирии назвал операцию «грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности». В заявлении также подчеркивалось, что Дамаск «полон решимости и готов противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства».

Цель Анкары – очистит от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.