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В результате разведения войск в районе Петровского и Золотого украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году. Об этом заявил во время визита в Станицу Луганскую начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».

Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генпрокурора. 

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов инициировал расследование по аренде высокопоставленными чиновниками таможни имений в реабилитационном центре в Конча-Заспе.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.

Разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В представительстве Североатлантического альянса (НАТО) в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование «формулы Штайнмайера». Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

НАТО должно благодарить за то, что ему «подарили» Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», только 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились.

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Игорь Воронченко заявляет, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Кабинет Министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время совместного брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой

На сайте президента обнародована петиция о переносе Офиса президента в прифронтовое Золотое Луганской области.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат.

Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

В Николаеве в результате трагической ДТП погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко.

Контрразведчики Службы безопасности реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины.
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