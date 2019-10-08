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Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен подконтрольный ему кандидат.

«Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов президента Украины, что «генпрокурор — 100% мой человек». В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»)», - написал он в Facebook.

«Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского», - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал «на 100% своим человеком».

«Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании», - заявил он
ForUm

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