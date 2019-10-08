В представительстве Североатлантического альянса (НАТО) в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование «формулы Штайнмайера». Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает Громадське.

«НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений», — заявил Винников.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства».

«Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», – подчеркнул глава представительства НАТО.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.