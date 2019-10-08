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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Виктор Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности «правоведение».

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 – профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук. Участник боевых действий на Востоке Украины.

Трепак занимался расследованием дела «бриллиантовых прокуроров». Ранее он просил уволить его «в связи с невозможностью выполнения возглавляемым мною специальным подразделением определенных законом задач по противодействию коррупции и организованной преступности из-за пребывания в должности генерального прокурора Украины Шокина».

В 2016 году Трепак передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших высокопоставленных чиновников.
 
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