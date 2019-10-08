Командующий Военно-морских сил (ВМС) Игорь Воронченко заявляет, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, сообщают Українські Новини.

По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

«Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

«Ну вы представляете, если они нам отдадут катер «Бердянск» с простреленной рубкой, что будет?», - заявил он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.