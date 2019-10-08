На сайте президента обнародована петиция о переносе Офиса президента в прифронтовое Золотое Луганской области.

«Требуем срочно перенести офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое, Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера», - подчеркнул автор петиции №22/075702-еп Игорь Гончаренко.

По состоянию на 15:00 она собрала уже более 3 тысяч подписей.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.