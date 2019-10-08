Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».

«На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается дальше и дальше», - заявил он в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Министр отметил, что сейчас предлагается новый набор дат для переговоров, но пока Россия не заявляла о готовности встретиться в формате «нормандской четверки».

Он заявил также, что предварительной причиной переноса встречи была «техническая невозможность президента РФ Владимира Путина приехать на саммит».

«Путин хотел бы продолжение ситуации, потому что она его устраивает», - добавил министр.

Как сообщал ForUm, ранее Пристайко сказал, что конкретной даты встречи лидеров стран «нормандского формата» пока нет.