Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», только 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились, говорится в пресс-релизе.

Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названых категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше – всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против разрешить иностранцам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.

74% полагают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения, в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

58% считают, что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля. 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться. 20% - не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка. За доминирование государственной собственности на землю выступают чаще старшие и бедные опрошенные, и те, у кого нет паев, другую модель – более молодые, богатые и владельцы паев, которые их самостоятельно обрабатывают. В то же время даже среди названных последних категорий не менее половины выступают за канадскую, или израильскую модели земельного рынка.

Среди главных преимуществ внедрения продажи земли опрошенные чаще выбирали следующие: владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%); это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%); продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%); позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%); позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%). Об уничтожении теневого рынка земли, содействии развитию малого и среднего бизнеса, увеличении поступлений в госбюджет, содействии лучшему контролю за экологией почв как преимущества внедрения земельного рынка говорили не более 7% опрошенных. 35% опрошенных не видят никаких преимуществ в снятии моратория на продажу пахотных земель. Владельцы паев, которые их обрабатывают чаще других, выбирали среди преимуществ возможность распоряжаться землей по своему усмотрению, содействие созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в Украину. Зато те, кто имеют паи, но сдают их в аренду, чаще говорили, что нет никаких преимуществ в введению свободной продажи земли.

Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%), в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%). 17% считают, что свободную продажу земли нельзя вводить в условиях войны, 16% видят угрозу уничтожения мелкого и среднего бизнеса на селе, по 13% считают, что воплощение этой инициативы приведет к ускорению вымирания сел или лишение крестьян стабильного дохода от предоставления паев в аренду. Только 5% не видят никаких рисков в введении свободного рынка пахотных земель. Об угрозах о продаже земли иностранцам, обмана владельцев паев и несовершенстве действующего законодательства чаще всего говорили владельцы паев, которые их лично обрабатывают.

Опрос проводился среди граждан Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.