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Кабинет Министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время совместного брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой, сообщает УНИАН.

По словам главы правительства, информация, которая появилась в СМИ о якобы сокращении этих расходов не соответствует действительности. «Это неправда. Расходы в следующем году будут увеличены», - сказал Гончарук.

По его словам, на это направление в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 136,6 млрд грн на финансирование Министерства обороны, что значительно превышает расходы этого года в размере 101,7 млрд грн.

Руководитель Минфина добавила, что на весь сектор обороны и безопасности в 2020 году планируют направить 245,8 млрд грн.

Подобное заявление ранее сделал министр обороны Андрей Загороднюк, заверив, что бюджет на оборону Украины в следующем году не будет уменьшаться.

«Бюджет Министерства обороны Украины в следующем году будет увеличен, этот процесс сейчас продолжается, и я думаю, что все будут довольны результатом», - сказал он.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.
ForUm

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