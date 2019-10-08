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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ к декларациям военных прокуроров.

Как сообщает пресс-служба НАПК, открыт доступ к декларациям 117 военных прокуроров.   

«Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра. Открыто 596 документов в отношении 117 лиц», - говорится в сообщении. 

Напомним, главный военный прокурор Виктор Чумак 16 сентября отменил постановление, которое предусматривало конфиденциальность данных о доходах должностных лиц военной прокуратуры.
ForUm

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