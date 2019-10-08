Разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Станице Луганской, где в рамках достигнутых договоренностей произошло разведение сил и средств и сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений.

Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю над демилитаризованной зоной полагаться на работников Национальной полиции Украины. Украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации», - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

В свою очередь, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск предстоит зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе, - сообщил Хомчак. - Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию».

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

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