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Контрразведчики Службы безопасности реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.
ForUm

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