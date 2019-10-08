НАТО должно благодарить за то, что ему «подарили» Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», передает Белта.

Он напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине. «Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой», - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, «потому что диагноз установлен». «Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», - отметил глава государства.

При этом Лукашенко считает, что разрешение вооруженного конфликт в Донбассе – это не главное. «Главное состоит в том, какое «наследство» он получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее», - констатировал белорусский лидер.

Глава государства убежден, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине. Хотя Евросоюз, предположил Президент, и сам в этом не особо заинтересован. «Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, «большим» не хочется», - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что после переговоров с Владимиром Зеленским убедился: украинская власть понимает, как разрешить конфликт в своей стране. «Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена», - подчеркнул Президент.

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», - резюмировал глава государства.

Он напомнил, что недавно посетил Житомир, где проходил очередной белорусско-украинский форум регионов. «С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что Президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в «наследство». Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем», - рассказал Лукашенко.