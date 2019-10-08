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В результате разведения войск в районе Петровского и Золотого украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году. Об этом заявил во время визита в Станицу Луганскую начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба правительства.

Хомчак конкретизировал, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», – отметил он.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

 
ForUm

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