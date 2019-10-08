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В Николаеве в результате трагической ДТП погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Столкновение автомобилей Toyota  и Lexus произошло утром 8 октября на автодороге «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района.

«В результате ДТП в автомобиле Toyota погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева. Обоим было 39 лет»,- говорится в сообщении.

Водителя Lexus госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц». Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. У Владимира Илличка остались жена и 13-летний сын. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью.
ForUm

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