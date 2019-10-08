также в разделеОбщество
Золотарев: Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела 13
Воронченко: РФ солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских кораблей 36
Микитася выпустили из СИЗО под залог 17
Патрульным, которые унижали и били задержанных, сообщили о подозрении 13
В РФ объявили в розыск Павла Фукса 25
Дело о растрате 58 миллионов при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС 21
Трепак стал заместителем генпрокурора 41
Украину подморозит до -5 градусов 24
Экс-нардепу 5 созывов объявлено подозрение 27
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo 43
РФ выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера 27
НАПК открыло доступ к декларациям 117 военных прокуроров 41
Минобороны: Разведение сил на Донбассе возможно только после недели «тишины» 35
7 октября. Картина дня 23
Журналист заявил в полицию на Мендель 28
Главу Укрзализныци признали лучшим антикризисным менеджером Украины 151
Синоптик прогнозирует потепление в Украине до +22 33
ФСБ пыталась заставить жителя Хмельнитчины следить за СБУшниками 26

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов инициировал расследование по аренде высокопоставленными чиновниками таможни имений в реабилитационном центре в Конча-Заспе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Знаете, что это на фото? Это 15 гектаров земли в Конче-Заспе, которые в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимости участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенники должны построить базу отдыха и реабилитационный центр «Конча-Заспа». Вместо этого, как мы месяц назад узнали во время инвентаризации имущества, там построили 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдала в аренду кому бы вы думали?!? Правильно! Руководству таможни», - написал Нефедов.

«Например, этот пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на фото - 177 кв м с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственная фискальная служба Роман Насиров. В распоряжении дом до 2033 года, цена – 6770 грн в месяц (ошибки в цифрах нет). Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус», - сообщил глава ведомства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2721 грн.
13
Теги