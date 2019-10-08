Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов инициировал расследование по аренде высокопоставленными чиновниками таможни имений в реабилитационном центре в Конча-Заспе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Знаете, что это на фото? Это 15 гектаров земли в Конче-Заспе, которые в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимости участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенники должны построить базу отдыха и реабилитационный центр «Конча-Заспа». Вместо этого, как мы месяц назад узнали во время инвентаризации имущества, там построили 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдала в аренду кому бы вы думали?!? Правильно! Руководству таможни», - написал Нефедов.

«Например, этот пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на фото - 177 кв м с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственная фискальная служба Роман Насиров. В распоряжении дом до 2033 года, цена – 6770 грн в месяц (ошибки в цифрах нет). Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус», - сообщил глава ведомства.