Режиссер Олег Сенцов во время выступления на XVI ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии YES передал президенту Зеленскому банку с сине-желтыми полосками и надписью «Слава Украине» как символ его малой борьбы в тюрьмах России.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией.

Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Фракция партии «Слуга народа» уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск, заявил Зеленский

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что в «формуле Штайнмайера» есть моменты, с которыми нельзя согласиться.

Бывший заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-посол Украины в Евросоюзе Константин Елисеев заявил, что Украина не давала и не могла дать согласие на «формулу Штайнмайера».

Пятый президент Украины Петр Порошенко сходил на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Он заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года.

Силовики обыскали офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко.

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний.

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.

Зеленский заявляет, что осторожно относится к вопросу введения миротворческой миссии на Донбасс, но хотел бы видеть помощь миротворцев на российско-украинской государственной границе.

В Днипровском городском совете правоохранители провели следственные действия. Должностные лица горсовета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.