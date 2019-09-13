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Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

«Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода «Кузня на Рыбальском», - сказала она.

Напомним, Порошенко 13 сентября прибыл на допрос в ГБР.

Иванова отметила, что его допросили в одном уголовном производстве – относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Порошенко фигурирует в меньшей мере 13 производствах ГБР в качестве свидетеля.

Завод «Кузня на Рыбацком» (ранее «Ленинская Кузница») был создан в 1862 году.

В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

С 2016 года Кабинет Министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.

В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка – 776 млн грн.

Осенью 2018 года группа «ТАС» Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

В конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода жилой массив и торгово-офисный центр.

В июле 2019 года стало известно, что Инвестфонд «Прайм Эссетс Кэпитал» Порошенко продал свой пакет акций завода «Кузница на Рыбацком» за 235,8 млн долларов, а фонд «ВИК» Игоря Кононенко - 64,2 миллиона.
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